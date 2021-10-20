"Харьковские соглашения": суд заочно отправил под стражу Азарова

Детали

Так, 20 октября следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований, согласованное прокурором Офиса Генерального прокурора.

Решением суда заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц.

Добавим

Досудебным расследованием установлено, что содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны Президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года.

Полностью понимая последствия подписания этого Соглашения Украиной, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами (министрами, руководителями правоохранительных органов и от имени Кабинета Министров Украины).

Таким образом он способствовал реализации интересов РФ при всех стадиях согласования проекта Соглашения и его имплементации.

Следователи ГБР получили оригиналы документов, свидетельствующих о целенаправленных действиях экс-премьера Украины Николая Азарова в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства. В дальнейшем такие действия способствовали оккупации Крыма Российской Федерацией.

Установлено, что эти поступки осуществлялись по предварительному сговору группой лиц с тогдашним Президентом Украины Виктором Януковичем, которому также сообщено о подозрении в этом уголовном производстве и объявлено в розыск.

Избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей предоставит основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования.

Что было раньше

Служба безопасности Украине 12 марта начала досудебное расследование за подготовку, подписание и ратификацию "Харьковских соглашений".

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

Дополнение

Соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове главами двух государств.

В соответствии с соглашением срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения и установлена арендная плата. Оплата за пребывание флота состоит из ежегодных платежей в 100 млн долларов США в год.