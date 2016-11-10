Суд продовжив розгляд справи щодо ватажка "ЛНР" І.Плотницького
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Подільський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького у теракті та викраденні української льотчиці Надії Савченко. Про це повідомила головуюча суддя, передає кореспондент УНН.
"Продовжується спеціальний судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням І.Плотницького", - сказала суддя.
До суду прийшла нардеп Надія Савченка та її мама Марія.
Наразі Надія Савченко розпочала надавати свідчення.
Минулого засідання була допитана сестра Н.Савченко Віра, яка розповіла суду обставини викрадення та незаконного переправлення її сестри через кордон України до Російської Федерації, а також підтвердила причетність І.Плотницького та інших осіб до вчинення цих злочинів.
Крім того, як співучасника викрадення своєї сестри Віра Савченко зазначила так званого начальника контррозвідки терористичної організації "ЛНР" Володимира Громова.
Нагадаємо, 31 серпня 2016 року колегія суддів Подільського райсуду Києва задовольнила клопотання столичної прокуратури про розгляд кримінального провадження стосовно І.Плотницького за спеціальною процедурою, без участі обвинуваченого.
І.Плотницький обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.258 (терористичний акт) та ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.