Суд продолжил рассмотрение дела в отношении главаря "ЛНР" И.Плотницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Подольский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого в теракте и похищении украинской летчицы Надежды Савченко. Об этом сообщила председательствующая судья, передает корреспондент УНН.
"Продолжается специальное судебное разбирательство уголовного производства по обвинению И.Плотницкого", - сказала судья.
В суд пришла нардеп Надежда Савченко и его мама Мария.
Сейчас Надежда Савченко начала давать показания.
На прошлом заседании была допрошена сестра Н.Савченко Вера, которая рассказала суду обстоятельства похищения и незаконной переправки ее сестры через границу Украины в Российскую Федерацию, а также подтвердила причастность И.Плотницкого и других лиц к совершению этих преступлений.
Кроме того, как соучастника похищения сестры Вера Савченко отметила так называемого начальника контрразведки террористической организации "ЛНР" Владимира Громова.
Напомним, 31 августа 2016 года коллегия судей Подольского райсуда Киева удовлетворила ходатайство столичной прокуратуры о рассмотрении уголовного производства в отношении И.Плотницкого по специальной процедуре, без участия обвиняемого.
И.Плотницкий обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.258 (террористический акт) и ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.