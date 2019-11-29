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Суд продовжив арешт Пашинському

Суд продовжив арешт Пашинському

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва продовжив арешт народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді тримання під вартою, передає кореспондент УНН.

Так, суд продовжив тримання під вартою на 60 днів Сергію Пашинському.

Нагадаємо, 7 жовтня 2019 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, Пашинському оголосили підозру у справі про стрілянину.

Нагадаємо, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

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