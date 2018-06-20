Суд продовжить слухати справу голови Держаудитслужби у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Солом’янський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням у незаконному збагаченні голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової на 4 вересня через те, що один із суддів колегії перебуває у відпустці. Про це повідомив УНН адвокат Гаврилової Ярослав Білявський.
“Нам сьогодні зателефонували і повідомили, що суддя Курова перебуває у відпустці, тому перенесли (розгляд кримінального провадження — ред.) на 4 вересня 9:30”, — повідомив адвокат.
Нагадаємо, 2 квітня 2018 року САП направила до суду справу щодо голови Держаудитслужби.
Як повідомляв УНН, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн.
Суд обрав запобіжний захід Гавриловій у вигляді особистого зобов’язання.