Суд продовжить слухати справу голови Держаудитслужби у вересні

“Нам сьогодні зателефонували і повідомили, що суддя Курова перебуває у відпустці, тому перенесли (розгляд кримінального провадження — ред.) на 4 вересня 9:30”, — повідомив адвокат.

Нагадаємо, 2 квітня 2018 року САП направила до суду справу щодо голови Держаудитслужби.

Як повідомляв УНН, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн.

Суд обрав запобіжний захід Гавриловій у вигляді особистого зобов’язання.