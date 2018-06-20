Суд продолжит слушать дело председателя Госаудитслужбы в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Соломенский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению в незаконном обогащении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой на 4 сентября из-за того, что один из судей коллегии находится в отпуске. Об этом сообщил УНН адвокат Гавриловой Ярослав Белявский.
"Нам сегодня позвонили и сообщили, что судья Курова находится в отпуске, поэтому перенесли (рассмотрение уголовного производства - ред.) на 4 сентября 9:30", - сообщил адвокат.
Напомним, 2 апреля 2018 года САП направила в суд дело в отношении председателя Госаудитслужбы.
Как сообщал УНН, в января 2018 года голове Госаудитслужбы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн.
Суд избрал меру пресечения Гавриловой в виде личного обязательства.