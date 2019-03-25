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Суд призначив наступне засідання у справі щодо вбивства львів’янина Познякова

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Києво-Святошинський районний суд призначив наступне засідання у справі щодо вбивства водія BlaBlaCar львів’янина Тараса Познякова. Про це журналісту УНН повідомила прес-секретар прокуратори Київської області Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Суд призначив наступне засідання у справі щодо вбивства львів’янина Познякова

"Закінчилося досудове розслідування, обвинувальний акт скерований до суду, і зараз в суді прокуратурою підтримується публічне обвинувачення стосовно Дмитра Голуба, обвинуваченого у вбивстві Тараса Познякова", - зазначила Гайовська-Ковбасюк.

Вона додала, що наступне засідання у Києва-Святошинському районному суді відбудеться 4 квітня 2019 року.

Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков, який автомобілем вирушив зі Львова до Києва, зник.

Пізніше поліція знайшла його автомобіль. 

У квітні 2016 року правоохоронці встановили двох підозрюваних осіб, причетних до вбивства Тараса Познякова. Ними виявилися 36-річний Дмитро Голуб, житель Чернівців, та 25-річний Луан Кінгісепп, громадянин Росії.

На початку серпня 2016 року на Хмельниччині поліція затримала Дмитра Голуба.

Іншого підозрюваного, Луана Кінгісеппа, оголосили у міжнародний розшук.

Як повідомляв УНН, 23 березня в одній з квартир в будинку на проспекті Науки загинув громадянин РФ, розшукуваний за підозрою у вбивстві. Попередньою причиною вибуху стало необережне поводження з вибухівкою.

Загиблим виявився громадянин РФ Луан Кінгісепп, 1991 року народження, якого було оголошено в розшук за підозрою у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова.

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