Суд призначив наступне засідання у справі щодо вбивства львів’янина Познякова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Києво-Святошинський районний суд призначив наступне засідання у справі щодо вбивства водія BlaBlaCar львів’янина Тараса Познякова. Про це журналісту УНН повідомила прес-секретар прокуратори Київської області Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.
"Закінчилося досудове розслідування, обвинувальний акт скерований до суду, і зараз в суді прокуратурою підтримується публічне обвинувачення стосовно Дмитра Голуба, обвинуваченого у вбивстві Тараса Познякова", - зазначила Гайовська-Ковбасюк.
Вона додала, що наступне засідання у Києва-Святошинському районному суді відбудеться 4 квітня 2019 року.
Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков, який автомобілем вирушив зі Львова до Києва, зник.
Пізніше поліція знайшла його автомобіль.
У квітні 2016 року правоохоронці встановили двох підозрюваних осіб, причетних до вбивства Тараса Познякова. Ними виявилися 36-річний Дмитро Голуб, житель Чернівців, та 25-річний Луан Кінгісепп, громадянин Росії.
На початку серпня 2016 року на Хмельниччині поліція затримала Дмитра Голуба.
Іншого підозрюваного, Луана Кінгісеппа, оголосили у міжнародний розшук.
Як повідомляв УНН, 23 березня в одній з квартир в будинку на проспекті Науки загинув громадянин РФ, розшукуваний за підозрою у вбивстві. Попередньою причиною вибуху стало необережне поводження з вибухівкою.
Загиблим виявився громадянин РФ Луан Кінгісепп, 1991 року народження, якого було оголошено в розшук за підозрою у вбивстві водія BlaBlaCar Тараса Познякова.