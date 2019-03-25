Суд назначил следующее заседание по делу об убийстве львовянина Познякова
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Киево-Святошинский районный суд назначил следующее заседание по делу об убийстве водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова. Об этом журналисту сообщила УНН пресс-секретарь прокураторы Киевской области Марьяна Гайовская-Ковбасюк.
"Закончилось досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд, и сейчас в суде прокуратурой поддерживается публичное обвинения в отношении Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве Тараса Познякова", - отметила Гайовская-Ковбасюк.
Она добавила, что следующее заседание в Киево-Святошинском районном суде состоится 4 апреля 2019 года.
Напомним, 4 апреля 2016 Тарас Позняков, который автомобилем отправился со Львова в Киев, исчез.
Позже полиция нашла его автомобиль.
В апреле 2016 правоохранители установили двух подозреваемых, причастных к убийству Тараса Позняков. Ими оказались 36-летний Дмитрий Голуб, житель Черновцов, и 25-летний Луан Кингисепп, гражданин России.
В начале августа 2016 года в Хмельницкой области полиция задержала Дмитрия Голуба.
Другого подозреваемого, Луана Кингисепп, объявили в международный розыск.
Как сообщал УНН, 23 марта в одной из квартир в доме на проспекте Науки погиб гражданин РФ, разыскиваемый по подозрению в убийстве. Предварительной причиной взрыва стало неосторожное обращение со взрывчаткой.
Погибшим оказался гражданин РФ Луан Кингисепп, 1991 года рождения, который был объявлен в розыск по подозрению в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Позняков.