Суд поновив розгляд справи Майдану

"Після кількаденної паузи суд поновив засідання і продовжив досліджувати матеріали справи", - зазначили в адвокатській компанії.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва дослідив 74 томи із 92 матеріалів клопотання про заочне слідство щодо Януковича.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд віднов розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілів активістів Майдану в лютому 2014 року у відкритому режимі.