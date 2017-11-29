Суд возобновил рассмотрение дела Майдана

"После многодневной паузы суд восстановил заседание и продолжил исследовать материалы дела", - отметили в адвокатской компании.

Напомним, Печерский районный суд города Киева исследовал 74 томов с 92 материалов ходатайство о заочном следствие по Януковича.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд восста рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелов активистов Майдана в феврале 2014 года у открытом режиме.