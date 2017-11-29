Суд возобновил рассмотрение дела Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня возобновил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения проведения специального (заочного) досудебного следствия в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщили в адвокатские компании, осуществляющей защиту Януковича.
"После многодневной паузы суд восстановил заседание и продолжил исследовать материалы дела", - отметили в адвокатской компании.
Напомним, Печерский районный суд города Киева исследовал 74 томов с 92 материалов ходатайство о заочном следствие по Януковича.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд восста рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелов активистов Майдана в феврале 2014 года у открытом режиме.