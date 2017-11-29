Суд возобновил рассмотрение дела Майдана

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77923 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67642 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74856 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 82255 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118106 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115136 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144105 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107383 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108814 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113357 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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7 марта, 19:45 • 207025 просмотра
Актуальное
Суд возобновил рассмотрение дела Майдана

Суд возобновил рассмотрение дела Майдана

Киев  •  УНН

 • 11167 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня возобновил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения проведения специального (заочного) досудебного следствия в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом УНН сообщили в адвокатские компании, осуществляющей защиту Януковича.

"После многодневной паузы суд восстановил заседание и продолжил исследовать материалы дела", - отметили в адвокатской компании.

Напомним, Печерский районный суд города Киева исследовал 74 томов с 92 материалов ходатайство о заочном следствие по Януковича.

Как сообщал УНН, Печерский районный суд восста рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелов активистов Майдана в феврале 2014 года у открытом режиме.

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