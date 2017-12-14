Суд переніс розгляд справи про держзраду Януковича на 20 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді на 20 грудня. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає УНН.
“Оголошується перерва для забезпечення стороною обвинувачення явки свідків на 14 годину 20 грудня”, — сказав головуючий суддя.
Також Дев’ятко порекомендував стороні обвинувачення повідомляти захист за день про свідків, які допитуватимуться у засіданні.
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Прокурор Максим Крим пообіцяв, що вони завчасно повідомлять захисту про свідків, яких запросять до суду для надання свідчень у справі.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.