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Суд переніс розгляд справи про держзраду Януковича на 20 грудня

Суд переніс розгляд справи про держзраду Януковича на 20 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді на 20 грудня. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає УНН.

“Оголошується перерва для забезпечення стороною обвинувачення явки свідків на 14 годину 20 грудня”, — сказав головуючий суддя.

Також Дев’ятко порекомендував стороні обвинувачення повідомляти захист за день про свідків, які допитуватимуться у засіданні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд у справі про держзраду Януковича продовжив вивчати докази сторони захисту

Прокурор Максим Крим пообіцяв, що вони завчасно повідомлять захисту про свідків, яких запросять до суду для надання свідчень у справі.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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