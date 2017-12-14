Суд перенес рассмотрение дела о госизмене Януковича на 20 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 20 декабря. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает УНН.
"Объявляется перерыв для обеспечения стороной обвинения явки свидетелей на 14.00 20 декабря", - сказал председательствующий судья.
Также Девятко порекомендовал стороне обвинения сообщать защиту за день о свидетелях, которых будут допрашивать на заседании.
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Прокурор Максим Крым пообещал, что они заранее сообщат защите о свидетелях, которых пригласят в суд для дачи показаний по делу.
Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.