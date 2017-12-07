Суд переніс розгляд справи про держзраду Януковича на 11 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді на 11 грудня. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає УНН.
“У справі оголошується перерва на 10 годину 11 грудня”, — зазначив суддя.
Як повідомляв УНН, під час судового засідання 7 грудня суд вирішив допитати як свідків у справі про держзраду В.Януковича нинішнього Президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.