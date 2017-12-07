Суд перенес рассмотрение дела о госизмене Януковича на 11 декабря

"По делу объявляется перерыв на 10:00 11 декабря", - отметил судья.

Как сообщал УНН, во время судебного заседания 7 декабря суд решил допросить в качестве свидетелей по делу госизмены В.Януковича нынешнего Президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.