Суд передав медіахолдинг Курченка в управління АРМА

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури та передав в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майно, майнові та корпоративні права групи “Український Медіа Холдинг”. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення суду.