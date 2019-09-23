Суд передав медіахолдинг Курченка в управління АРМА

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генпрокуратури та передав в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майно, майнові та корпоративні права групи “Український Медіа Холдинг”. Про це повідомляє УНН з посиланням на рішення суду.

“Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними у порядку та на умовах, визначених ст. 100 КПК України, ст.ст. 19, 21 Закону України „Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, активи, на які у кримінальному провадженні № 12013220540000400 накладено арешт, та визнані речовими доказами”, — йдеться в ухвалі суду.

Так, відповідне рішення було прийнято за клопотанням прокурора ГПУ в рамках розслідування кримінального провадження за фактом злочинної діяльності екс-президента України Віктора Януковича.

Відповідно до матеріалів суду, за даними ГПУ, в 2013 році група Сергія Курченка придбала акції UMH Group. Частину коштів у розмірі 246,117603 млн. дол. США було сплачено TriLado Enterprise Inc. у період з 03.04.2013 по 20.09.2013 “за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, що надійшли з рахунків підприємств, підконтрольних злочинній організації”.

Іншу частину коштів на здійснення угоди у розмірі 160 млн. дол. США одержано за рахунок кредиту, наданого АТ “Укрексімбанк” для ТОВ “Ветек Медіа Інвест”.

“На думку прокурора зазначені фінансові операції, пов’язані із придбанням пакету акцій низки засобів масової інформації та погашенням кредиту у розмірі 160 млн. дол. США, наданого АТ “Укрексімбанк” для ТОВ "ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ"за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом“, — йдеться в судовій ухвалі.

Нагадаємо, в квітні у кримінальному провадженні, яке у прокуратурі називають КурченкоГейт, прокурори звернулись до суду з клопотанням про передачу в управління Агентству АРМА активів групи компаній “Український медіа холдинг” — UMH Group.

Українські Національні Новини

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