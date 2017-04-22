Суд оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного західу С.Переломі до 12:00
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для заступника голови НАК “Нафтогаз України” Сергія Переломи у кримінальному провадженні щодо ДП “Схід ГЗК” до 12:00, передає кореспондент УНН.
“Суд на місці ухвалив, оголосити перерву в судовому засіданні до 22 квітня 12 години”, — сказав слідчий суддя Олександр Бобровник.
В ході засідання адвокат Ігор Черезов заявив клопотання про взяття на поруки С.Переломи рядом народних депутатів.
“Хотів би звернутися до вас з клопотанням про взяття на поруки його розглядом і перенесенням засідання на ранок”, — сказав захисник.
Крім того суд долучив до матеріалів клопотання характеристику С.Переломи за підписом голови НАК “Нафтогаз України” А.Коболєва.
Нагадаємо, сьогодні заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що іншим підозрюваним у справі “СхідГЗК” є заступник голови НАК “Нафтогаз України” Сергій Перелома. САП клопотатиме про застосування для нього арешту з можливістю внесення 100 млн грн застави.
20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (“Створення злочинної організації”), ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.