Суд обрав запобіжні заходи учасникам хуліганства на території Києво-Печерської лаври
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Києві суд обрав запобіжні заходи учасникам хуліганства на території Києво-Печерської лаври. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою Головним управлінням національної поліції у м. Київ.
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Днями на території Києво-Печерської лаври у Печерському районі столиці правоохоронці затримали чотирьох осіб, які зламали ролети та зайшли всередину приміщення, опечатаного комісією від Міністерства культури. Порушниками виявились двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження.
За даним фактом слідчими було розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство та за погодженням із окружною прокуратурою фігурантам повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.
21 квітня Печерський районний суд обрав чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобово домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.
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