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Суд избрал меры пресечения участникам хулиганства на территории Киево-Печерской лавры

Суд избрал меры пресечения участникам хулиганства на территории Киево-Печерской лавры

Киев • УНН

 • 728895 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киеве суд избрал меры пресечения участникам хулиганства на территории Киево-Печерской лавры. Об этом пишет УНН по информации обнародованной Главным управлением национальной полиции в г. Киев. 

Детали

На днях на территории Киево-Печерской лавры в Печерском районе столицы правоохранители задержали четырех человек, которые взломали роллеты и зашли внутрь помещения, опечатанного комиссией от Министерства культуры. Нарушителями оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения.

По данному факту следователями было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство и по согласованию с окружной прокуратурой фигурантам сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

21 апреля Печерский районный суд избрал четырем подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

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