Суд обмежив екснардепу Микитасю термін ознайомлення з матеріалами однієї зі справ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Печерський районний суд Києва обмежив колишньому народному депутату Максиму Микитасю строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за фактом хуліганських дій. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Печерський районний суд м. Києва задовольнив клопотанням слідчого ДБР, погоджене прокурорами Офісу Генерального прокурора, та обмежив стороні захисту строк ознайомлення до 30 січня 2020 року з матеріалами провадження відносно колишнього народного депутата України (VIII скликання) за фактом хуліганських дій в приміщенні селищної ради в селі Любеч Ріпкінського району Чернігівської області",- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у грудні 2019 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування кримінального провадження за фактом хуліганських дій народного депутата України восьмого скликання Максима Микитася. Наразі йому надано матеріали на ознайомлення.
Нагадаємо, інцидент стався в липні. Народний обранець увірвався до приміщення селищної ради в селі Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії та спричинив голові ради тілесні ушкодження. Наприкінці вересня цього року нардепу повідомили про підозру.
Як повідомлялося в УНН, раніше детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому нардепу про підозру в організації заволодіння чужим майном.