Екснардепу Микитасю повідомлено про підозру через хуліганство на сесії сільради
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Колишньому народному депутату України Максиму Микитасю, який в липні увірвався на засідання селищної ради та спричинив голові ради Сергію Пінчуку тілесні ушкодження повідомлено про підозру. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram, передає УНН.
“Екснардепу повідомлено про підозру. Пам’ятаєте історію, як в липні цього року народний обранець увірвався на засідання селищної ради на Чернігівщині (та спричинив голові ради Сергію Пінчуку тілесні ушкодження — ред.). Тоді ДБР зареєструвало провадження за фактом хуліганських дій. Сьогодні колишньому депутату повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство — ред.)”, — написав Труба.
За його словами, це один хороший приклад, який ілюструє дуже просту, але, чомусь, не всім зрозумілу істину — від відповідальності не втекти, навіть якщо дуже хочеться.
За інформацією з відкритих джерел, мова йде про екснардепа Максима Микитася та главу Любецької ОТГ Сергія Пінчука.
Також, сам екснардеп Максим Микитась, ще 5 липня коментував інцидент та запевняв, що не бив главу Любецької ОТГ Сергія Пінчука.
"Обматюкав я главу Любецької ОТГ Пінчука? Так! Бив я його? Ні! Хоча багато селян кажуть, що варто було б",- написав Микитась.
Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань розслідує хуліганські дії народного депутата України під час сесії селищної ради у Чернігівській області.