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Экс-нардепу Микитасю сообщено о подозрении из-за хулиганства на сессии сельсовета

Экс-нардепу Микитасю сообщено о подозрении из-за хулиганства на сессии сельсовета

Киев  •  УНН

 • 11880 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Бывшему народному депутату Украины Максиму Микитасю, который в июле ворвался на заседание поселкового совета и нанес главе совета Сергею Пинчуку телесные повреждения сообщено о подозрении. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram, передает УНН.

“Экс-нардепу сообщено о подозрении. Помните историю, как в июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета в Черниговской области (и нанес главе совета Сергею Пинчуку телесные повреждения — ред.). Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство — ред.)”, — написал Труба.

По его словам, это один хороший пример, иллюстрирующий очень простую, но почему-то не всем понятную истину — от ответственности не уйти, даже если очень хочется.

По информации из открытых источников, речь идет о экс-нардепе Максиме Микитасе и главе Любечского ОТО Сергее Пинчуке.

Также сам экс-нардеп Максим Микитась, еще 5 июля комментировал инцидент и уверял, что не бил главу Любечского ОТО Сергея Пинчука.

“Обматерил я главу Любечского ОТО Пинчука? Да! Бил я его? Нет! Хотя многие селяне говорят, что стоило бы”, — написал Микитась.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований расследует хулиганские действия народного депутата Украины во время сессии поселкового совета в Черниговской области.

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