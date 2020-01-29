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Суд ограничил экс-нардепу Микитасю срок ознакомления с материалами одного из дел

Киев • УНН

 • 9752 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Печерский районный суд Киева ограничил бывшему народному депутату Максиму Микитасю срок ознакомления с материалами уголовного производства по факту хулиганских действий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Суд ограничил экс-нардепу Микитасю срок ознакомления с материалами одного из дел

"Печерский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР, согласованное прокурорами Офиса Генерального прокурора, и ограничил стороне защиты срок ознакомления до 30 января 2020 года с материалами производства в отношении бывшего народного депутата Украины (VIII созыва) по факту хулиганских действий в помещении поселкового совета в селе Любеч Репкинского района Черниговской области", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабря 2019 года Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование уголовного производства по факту хулиганских действий народного депутата Украины восьмого созыва Максима Микитася. Сейчас ему предоставлены материалы на ознакомление.

Напомним, инцидент произошел в июле. Народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в селе Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес главе совета телесные повреждения. В конце сентября этого года нардепу сообщили о подозрении.

Как сообщалось в УНН, ранее детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему нардепу о подозрении в организации завладения чужим имуществом.

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