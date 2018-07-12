Суд Німеччини дозволив екстрадицію Пучдемона в Іспанію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Вищий суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн в Німеччині дозволив екстрадицію екс-глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона в Іспанію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Суддя порахував безпідставною вимогу прокуратури про видачу Пучдемона за підбурювання до бунту, але допустив цей крок за розтрату державних коштів.
Генпрокуратура Німеччини на початку червня звернулася до Верховного суду федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн з вимогою про видачу екс-глави Каталонії Мадриду.
Пучдемон був затриманий 25 березня на кордоні Данії та Німеччини і поміщений у в'язницю Ноймюнстер. Вищий суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн постановив звільнити екс-главу Каталонії, але заборонив йому виїзд з країни.
Як сооюбщал УНН, верховний суд Іспанії відхилив апеляцію 15 каталонських чиновників, яких звинувачують в сепаратизмі і вирішив, що вони повинні бути притягнуті до відповідальності за бунт, неповага і неправильне використання державних коштів.
Нагадаємо, прем'єр Каталонії Кім Торра висловився за створення незалежної республіки, одночасно запропонувавши переговори новому прем'єру Іспанії Педро Санчеса.
Раніше правоохоронці Іспанії в Барселоні провели масштабну операцію в зв'язку з незаконним фінансуванням референдуму по незалежності Каталонії 1 жовтня 2017. У рамках операції затримано щонайменше 25 осіб.