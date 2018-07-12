Суд Германии разрешил экстрадицию Пучдемона в Испанию

Судья посчитал безосновательным требование прокуратуры о выдаче Пучдемона за подстрекательство к бунту, но допустил этот шаг за растрату государственных средств.

Генпрокуратура Германии в начале июня обратилась в Верховный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн с требованием о выдаче экс-главы Каталонии Мадриду.

Пучдемон был задержан 25 марта на границе Дании и Германии и помещен в тюрьму Ноймюнстер. Высший суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил освободить экс-главу Каталонии, но запретил ему выезд из страны.



Как сообщал УНН, верховный суд Испании отклонил апелляцию 15 каталонских чиновников, которых обвиняют в сепаратизме и решил, что они должны быть привлечены к ответственности за бунт, неуважение и неправильное использование государственных средств.



Напомним, премьер Каталонии Ким Торра высказался за создание независимой республики, одновременно предложив переговоры новому премьеру Испании Педро Санчесу.

Ранее правоохранители Испании в Барселоне провели масштабную операцию в связи с незаконным финансированием референдума по независимости Каталонии 1 октября 2017. В рамках операции задержаны по меньшей мере 25 человек.