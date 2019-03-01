Суд не зміг розглянути справу щодо мільйонної розтрати зерна

"27 лютого 2019 року у Луцькому міськрайонному суді Волинської області не відбулося підготовче засідання у кримінальному провадженні за фактом розтрати майна ПАТ "Аграрний Фонд" у сумі 56 млн гривень службовими особами ДП "Луцький КХП №2", - пояснили у САП.

Суд задовольнив клопотання захисника одного із обвинувачених про відкладення розгляду для надання йому часу ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.

"Зауважимо, попередній розгляд, що був призначений на 24 січня 2019 року, не відбувся у зв’язку із бажанням обвинуваченого замінити захисника. При цьому, за більше ніж місяць часу новий захисник так і не розпочав ознайомлення із матеріалами", - наголосили у САП.

За версією слідства з лютого 2014 року по червень 2014 року директор та начальник елеватора ДП "Луцький КХП №2", зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату зерна державного ПАТ "Аграрний фонд" в кількості 26 тис. тонн. Це зерно перебувало на зберіганні підприємства. Тим самим вони спричинили "Аграрному фонду" збитки на суму більше ніж 56 млн гривень.

Колишнім працівникам державного підприємства інкриміновано ч. 5 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Обвинувальний акт направили до суду 29 листопада 2018 року.

Наступне засідання у кримінальному провадженні призначено на 23 квітня.

Нагадаємо, у Харківській області розкрадали нафтопродукти АТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України".