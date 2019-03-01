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Суд не смог рассмотреть дело по миллионной растрате зерна

Суд не смог рассмотреть дело по миллионной растрате зерна

Киев  •  УНН

 • 11771 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В суде не смогли рассмотреть уголовное производство по факту растраты зерна на сумму более 56 млн гривен из-за неподготовки защитника. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает УНН.

"27 февраля 2019 года в Луцком районном суде Волынской области не произошло подготовительное заседание в уголовном производстве по факту растраты имущества ОАО "Аграрный Фонд" в сумме 56 млн гривен должностными лицами ГП "Луцкий КХП №2", - пояснили в САП.

Суд удовлетворил ходатайство защитника одного из обвиняемых об отложении рассмотрения для предоставления ему времени ознакомиться с материалами уголовного производства.

"Отметим, предварительное рассмотрение, назначенный на 24 января 2019 года, не состоялся в связи с желанием обвиняемого заменить защитника. При этом, за более чем месяц времени новый защитник так и не приступил к ознакомлению с материалами", - отметили в САП.

По версии следствия с февраля 2014 года по июнь 2014 года директор и начальник элеватора ГП "Луцкий КХП №2", злоупотребляя своим служебным положением, осуществили растрату зерна государственного ПАО "Аграрный фонд" в количестве 26 тыс. тонн. Это зерно находилось на хранении предприятия. Тем самым они причинили "Аграрном фонда" убытки на сумму более 56 млн гривен.

Бывшим работникам государственного предприятия инкриминируется ч. 5 ст. 191 УК Украины - растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах. Обвинительный акт направлен в суд 29 ноября 2018 года.

Следующее заседание в уголовном производстве назначено на 23 апреля.

Напомним, в Харьковской области разворовывали нефтепродукты АО "Укргаздобыча" НАК "Нафтогаз Украины".

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