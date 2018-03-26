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Суд надав Крисіну держохорону

Суд надав Крисіну держохорону

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Дарницький районний суд Києва зобов'язав поліцію надати держохорону Юрію Крисіну, якого обвинувачують у переслідуванні і катуванні активістів Майдану. Відповідну ухвалу сьогодні оголосила суддя Любов Леонтюк, передає кореспондент УНН.

“Оскільки справа носить широкий суспільний резонанс, суд вважає, що є дані, які можуть свідчити про загрози його здоров'ю, життю і майну. Тому суд ухвалив: застосувати до Крисіна Юрія Валерійовича заходи забезпечення безпеки у вигляді особистої охорони, охорони житла і майна на весь період судового розслідування. Щодо клопотання про здійснення розгляду справи у закритому судовому засіданні та здійсненню розгляду провадження у режимі відеоконференції — не підлягає задоволенню. Забезпечення безпеки доручити ГНПУ у Київській області для виконання. Ухвала оскарженню не підлягає”, — йдеться в ухвалі суду.

Варто зазначити, що під час судового засідання сторона захисту Крисіна заявила скаргу на дії слідчих Генпрокуратури у частині на ненадання адвокату Євгену Солодку можливості ознайомитися з матеріалами провадження. Враховуючи, що Солодко з поважних причин був відсутній на сьогоднішньому засіданні, а суд має заслухати його думку, в судовому процесі оголошено перерву до 29 березня до 13.30.

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У коментарі журналістам прокурор Олексій Донской висловив сподівання, що на наступному засіданні суд переобере запобіжний захід Крисіну з домашнього арешту на тримання під вартою.

“Я сподіваюся на наступному судовому розслідуванні воно (клопотання-ред.) буде розглянуто — тримання під вартою”, — сказав Донской.

Нагадаємо, 5 березня у Дарницькому райсуді Києва розпочався судовий процес за обвинуваченням Крисіна у переслідуваннях, викраденні та катування ативістів Євромайдану. 15 березня суд виніс постанову про примусову доставку Крисіна 26 березня до суду через його неявку.

Як повідомляв УНН, вироком Шевченківського районного суду Києва Крисіна було засуджено до 4 років ув’язнення  з дворічним випробувальним терміном за участь у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія узимку 2014 року.

Генеральна прокуратура України внесла апеляційну скаргу на вирок суду, яка має бути розглянута 2 квітня.

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