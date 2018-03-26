Суд предоставил Крысину госохрану
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Дарницкий районный суд Киева обязал полицию предоставить госохрану Юрию Крысину, которого обвиняют в преследовании и пытках активистов Майдана. Соответствующее постановление сегодня объявила судья Любовь Леонтюк, передает корреспондент УНН.
"Поскольку дело носит широкий общественный резонанс, суд считает, что есть данные, которые могут свидетельствовать об угрозах его здоровью, жизни и имуществу. Поэтому суд постановил: применить к Крысину Юрию Валерьевичу меры обеспечения безопасности в виде личной охраны, охраны жилища и имущества на весь период судебного расследования. По ходатайству об осуществлении рассмотрения дела в закрытом судебном заседании и осуществление рассмотрения производства по режиме видеоконференции - не подлежит удовлетворению. Обеспечение безопасности поручить ГУНП в Киевской области для исполнения. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении суда.
Стоит отметить, что во время судебного заседания сторона защиты Крысина заявила жалобу на действия следователей Генпрокуратуры в части на непредоставление адвокату Евгению Солодко возможности ознакомиться с материалами производства. Учитывая, что Солодко по уважительным причинам отсутствовал на заседании, а суд должен заслушать его мнение, в процессе объявлен перерыв до 29 марта в 13.30.
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В комментарии журналистам прокурор Алексей Донской выразил надежду, что на следующем заседании суд переизберет меру пресечения Крысину с домашнего ареста на содержание под стражей.
"Я надеюсь на следующем судебном расследовании оно (ходатайство ред.) будет рассмотрено - содержание под стражей", - сказал Донской.
Напомним, 5 марта в Дарницком райсуде Киева начался судебный процесс по обвинению Крысина в преследованиях, похищении и пытках ативистив Евромайдана. 15 марта суд вынес постановление о принудительной доставке Крысина 26 марта в суд из-за его неявки.
Как сообщал УНН, приговором Шевченковского районного суда Киева Крысин был приговорен к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия зимой 2014 года.
Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда, которая должна быть рассмотрена 2 апреля.