Суд Латвії зобов'язав надати притулок росіянину, який воював за Україну у 2014 році

Адміністративний районний суд наприкінці грудня зобов'язав Латвію надати притулок громадянину росії, який воював на боці України у 2014 році в складі батальйону "Донбас", повідомляє Delfi, пише УНН.

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Видання повідомляє, що Адміністративний районний суд зобов’язав Латвію надати притулок росіянину, який воював на стороні України.

Зазначається, що чоловік звернувся у 2022 з проханням надати йому статус біженця. Він народився у Латвії, але з 1997 року жив в Україні, але українське громадянство, за його словами, так не отримав.

У 2014 році чоловік вступив добровольцем в батальйон "Донбас", де провів на фронті 1,5 місяці, після чого отримав контузію та травми хребта та коліна. Свою участь у бойових діях він не афішував через побоювання, що це стане відомо російським спецслужбам.

Коли росіянин намагався отримати українське громадянство, йому запропонували поїхати до російського консульського відділу до окупованого Криму, щоб залагодити всі формальності з росією. Чоловік цього не зробив, побоюючись за своє життя.

Крім того, через один з обстрілів він втратив особисті речі, зокрема паспорт громадянина рф. У 2021 році він планував отримати статус біженця в Україні.

У 2022 році після початку повномаштабного вторгнення він разом з дружиною та дітьми виїхав до Латвії та намагався отримати притулок, але у серпні Управління у справах громадянства та міграції Латвії відмовило через відсутність доказів, що він був учасником батальйону "Донбас".

Не погодившись з рішенням, чоловік звернувся до суду. Як додатковий аргумент він вказав, що, незважаючи на громадянство рф, у нього зникло бажання підтримувати будь-які зв'язки з росією. Також у суді він додав, що був членом "Правого сектора", який у росії визнаний екстремістським, що створює додаткову небезпеку для нього у тому випадку, якщо він опиниться у рф.

Суд став на бік чоловіка, а Служба держбезпеки не констатувала будь-якої негативної інформації про нього, яка б перешкоджала набуттю статусу біженця - додає видання.

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