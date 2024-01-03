Суд Латвії зобов'язав надати притулок росіянину, який воював за Україну у 2014 році

ukenru
29 березня, 17:57 • 167812 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 210133 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 188069 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 225238 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 197069 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 163478 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 165406 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 152888 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 442880 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173607 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 119618 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 119472 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 85356 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 111789 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 50159 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 295115 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 442858 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 489342 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 493432 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 399093 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 85356 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 210117 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 147875 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 140908 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 113789 перегляди
Актуальне
Суд Латвії зобов'язав надати притулок росіянину, який воював за Україну у 2014 році

Суд Латвії зобов'язав надати притулок росіянину, який воював за Україну у 2014 році

Київ • УНН

 • 30072 перегляди

Латвійський суд надав притулок росіянину, який воював за Україну, не маючи зв'язків з росією і побоюючись переслідувань.

Адміністративний районний суд наприкінці грудня зобов'язав Латвію надати притулок громадянину росії, який воював на боці України у 2014 році в складі батальйону "Донбас", повідомляє Delfi, пише УНН.

Деталі

Видання повідомляє, що Адміністративний районний суд зобов’язав Латвію надати притулок росіянину, який воював на стороні України. 

Зазначається, що чоловік звернувся у 2022 з проханням надати йому статус біженця. Він народився у Латвії, але з 1997 року жив в Україні, але українське громадянство, за його словами, так не отримав.

У 2014 році чоловік вступив добровольцем в батальйон "Донбас", де провів на фронті 1,5 місяці, після чого отримав контузію та травми хребта та коліна. Свою участь у бойових діях він не афішував через побоювання, що це стане відомо російським спецслужбам.

Коли росіянин намагався отримати українське громадянство, йому запропонували поїхати до російського консульського відділу до окупованого Криму, щоб залагодити всі формальності з росією. Чоловік цього не зробив, побоюючись за своє життя.

Крім того, через один з обстрілів він втратив особисті речі, зокрема паспорт громадянина рф. У 2021 році він планував отримати статус біженця в Україні.

У 2022 році після початку повномаштабного вторгнення він разом з дружиною та дітьми виїхав до Латвії та намагався отримати притулок, але у серпні Управління у справах громадянства та міграції Латвії відмовило через відсутність доказів, що він був учасником батальйону "Донбас".

Не погодившись з рішенням, чоловік звернувся до суду. Як додатковий аргумент він вказав, що, незважаючи на громадянство рф, у нього зникло бажання підтримувати будь-які зв'язки з росією. Також у суді він додав, що був членом "Правого сектора", який у росії визнаний екстремістським, що створює додаткову небезпеку для нього у тому випадку, якщо він опиниться у рф.

Суд став на бік чоловіка, а Служба держбезпеки не констатувала будь-якої негативної інформації про нього, яка б перешкоджала набуттю статусу біженця

 - додає видання.

Нагадаємо

Японський уряд розпочав нову програму підтримки іноземних громадян, які покинули зони конфлікту, але не відповідають критеріям Японії щодо статусу біженця. Евакуйовані, які відповідають вимогам, будуть визнані такими, хто прирівняні до біженців.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,113.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25