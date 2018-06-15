Суд дозволив відібрати біологічні зразки у Вишинського
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Херсонський міський суд виніс ухвалу про відібрання біологічних зразків для експертизи у керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.
“Сьогодні Херсонський міський суд задовільнив клопотання про відібрання у Вишинського біологічних зразків”, — сказали у прес-службі.
Водночас у прокуратурі повідомили, що також 18 червня відбудеться судове засідання в апеляційному суді Херсонської області щодо розгляду клопотання від захисту Вишинського про зняття арешту з його майна.
Відповідно до розкладу, що оприлюднений на сайті суду, засідання заплановано на 11.30.
Раніше омбудмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що під час візиту до України планує зустрітись із Вишинським.
Нагадаємо, керівник “РИА Новости-Украина” Кирило Вишинський заявив про вихід з українського громадянства.
Як повідомляв УНН, керівнику “РИА Новости-Украина” було оголошено про підозру у державній зраді. Він був затриманий згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.
17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.