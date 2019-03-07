Суд арештував ще двох службовців “Спецтехноекспорту”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжні заходи діючому директору, колишньому директору та ще трьом колишнім службовцям Державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства “Спецтехноекспорт” причетних до розтрати 55,5 млн гривень державного підприємства із правом внесення альтернативних застав. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу САП.
“Так, діючому керівнику підприємства суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 7 млн гривень застави, колишньому очільнику держпідприємства — тримання під вартою з можливістю внесення 1,9 млн гривень застави. Екс-директору департаменту — тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн гривень застави, колишньому начальнику сектору — тримання під вартою з можливістю внесення 1,5 млн гривень застави та колишньому заступнику директора — цілодобовий домашній арешт”, — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що рішення щодо можливого оскарження в апеляційному порядку ухвал суду буде вирішено після вивчення текстів ухвал та мотивів їх прийняття.
Як повідомляв УНН, Солом’янський суд міста Києва арештував чинного директора ДП “Спецтехноекспорт” Владислава Бельбаса та екс-заступника директора “Спецтехноекспорту” Денис Панасенка із внесенням альтернативних застав.
Нагадаємо, керівник САП Назар Холодницький повідомив про підозру колишньому директору дочірнього підприємства Державної компанії “Укрспецекспорт” Державного госпрозрахункового зовнішньоторговельний підприємства “Спецтехноекспорт” (далі — ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт”), причетного до організації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державному підприємству збитків на суму 55,5 млн гривень.
Чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП “Спецтехноекспорт”, що входить до складу державного концерну “Укроборонпром”, затримали за підозрою у розтраті 2,225 млн доларів.