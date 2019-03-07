Суд арестовал еще двух служащих "Спецтехноэкспорта"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Соломенский районный суд Киева избрал меры действующему директору, бывшему директору и еще трем бывшим служащим Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" причастных к растрате 55,5 млн гривен государственного предприятия с правом внесения альтернативных залогов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
"Да, действующему руководителю предприятия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн гривен залога, бывшему руководителю госпредприятия - содержание под стражей с возможностью внесения 1,9 млн гривен залога. Экс-директору департамента - содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн гривен залога, бывшему начальнику сектора - содержание под стражей с возможностью внесения 1,5 млн гривен залога и бывшему заместителю директора - круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что решение о возможном обжаловании в апелляционном порядке постановлений суда будет решен после изучения текстов постановлений и мотивов их принятия.
Как сообщал УНН, Соломенский суд Киева арестовал действующего директора ГП "Спецтехноэкспорт" Владислава Бельбаса и экс-заместителя директора "Спецтехноэкспорта" Дениса Панасенко с внесением альтернативных залогов.
Напомним, руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Государственной хозрасчетной внешнеторговой предприятия "Спецтехноэкспорт" (далее - ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт"), причастного к организации преступной схемы растраты средств, причинившее государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривен.
Действующего и бывшего директоров ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящей в состав государственного концерна "Укроборонпром", задержали по подозрению в растрате 2,225 млн долларов.