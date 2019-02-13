Суд арештував майно заводів Коломойського у справі ПриватБанку

Рішення ухвалено у справі про заволодіння службовими особами ПриватБанку державними коштами, виділеними як стабілізаційні кредити та рефінансування, на суму понад 19,7 млрд грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПриватБанку протягом 2014 року видали кредити 42 суб'єктам господарювання, підконтрольним групі "Приват", під заставу майнових прав на товар видали кредити в сумах від 18 до 73 млн доларів.

"Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти в строки, передбачені договорами, не повернуті. Майнові права на неотриманий товар, якими володіє ПАТ КБ "ПриватБанк", не забезпечив погашення кредитів та повернення коштів до банківської установи", - йдеться в ухвалі суду.

У результаті у 2016 році держава в особі Міністерства фінансів України з метою уникнення дестабілізації фінансового ринку мусила за рахунок бюджетних коштів у сумі 116 млрд грн здійснити націоналізацію ПриватБанку, що призвело до тяжких наслідків, зазначається в рішенні.

Нагадаємо, у грудні 2018 року господарський суд Києва зобов’язав ПриватБанк виплатити близько 25 млн грн підприємству "Акватера", одним з бенефіціарів якого є бізнесмен Ігор Коломойський.