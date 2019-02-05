Компанія Коломойського відсудила у ПриватБанку 25 мільйонів гривень

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Господарський суд Києва зобов’язав ПриватБанк виплатити близько 25 млн грн підприємству “Акватера”, одним з бенефіціарів якого є бізнесмен Ігор Коломойський, передає УНН з посиланням на постанову суду від 18 грудня.

“Стягнути з Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "ПриватБанк“ на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Акватера“ основний борг у розмірі 24 977 962,00 грн та судовий збір у сумі 240 000,00 грн”, — йдеться в рішенні суду.

Так, відповідно до матеріалів суду, товариство з обмеженою відповідальністю “Акватера”, кінцевими бенефіціарними власниками якої, за даними ЄДРПОУ, є Ігор Коломойський та Генадій Боголюбов, 14 грудня 2017 року подало позовну заяву до ПАТ “Комерційний банк “ПриватБанк”, в якій викладені вимоги про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Зазначається, що “Акватера” передала в іпотеку для НБУ нерухоме майно узгодженої вартості 24,5 млн грн як забезпечення боргових зобов’язань ПриватБанку перед Нацбанком за кредитом рефінансування.

У серпні 2017 року НБУ звернувся до “Акватери” з вимогою щодо усунення порушень за кредитним договором. НБУ вимагав від товариства сплатити заборгованість ПриватБанку за кредитним договором обсягом 4,4 млн грн.

Уже у жовтні 2017 року “Акватера” сплатила на користь Нацбанку 24,9 млн грн як оплату обсягом забезпечених зобов’язань за іпотечним договором, після чого компанія звернулася до ПриватБанку з вимогою оплатити заборгованість за кредитним договором обсягом 24,9 млн грн, шляхом перерахування їх на вказані новим кредитором реквізити банківського рахунку.

На момент подання позову ПриватБанк добровільно вимог позивача про сплату боргу не виконав, у зв’язку з чим “Акватера” звернулась до суду.

Як повідомляв УНН, НБУ подав позов до Першої інстанції суду Республіки та Кантона Женеви проти колишнього акціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського на загальну суму 6,64 млрд грн.

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