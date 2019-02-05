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Компания Коломойского отсудила у ПриватБанка 25 миллионов гривен

Компания Коломойского отсудила у ПриватБанка 25 миллионов гривен

Киев  •  УНН

 • 10679 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Хозяйственный суд Киева обязал ПриватБанк выплатить около 25 млн грн предприятию "Акватера", одним из бенефициаров которого является бизнесмен Игорь Коломойский, передает УНН со ссылкой на постановление суда от 18 декабря.

"Взыскать с Открытого акционерного общества Коммерческого банка "ПриватБанк" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Акватера" основной долг в размере 24 977 962,00 грн и судебный сбор в сумме 240 000,00 грн", - говорится в решении суда.

Так, согласно материалам суда, общество с ограниченной ответственностью "Акватера", конечными бенефициарными владельцами которой, по данным ЕГРПОУ, является Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 14 декабря 2017 года подало исковое заявление к ПАО "Коммерческий банк "ПриватБанк", в котором изложены требования о взыскании задолженности по кредитному договору.

Отмечается, что "Акватера" передала в ипотеку для НБУ недвижимое имущество согласованной стоимостью 24,5 млн грн в качестве обеспечения долговых обязательств ПриватБанка перед Нацбанком по кредиту рефинансирования.

В августе 2017 года НБУ обратился к "Акватере" с требованием об устранении нарушений по кредитному договору. НБУ требовал от общества оплатить задолженность ПриватБанка по кредитному договору в размере 4,4 млн грн.

Уже в октябре 2017 года "Акватера" уплатила в пользу Нацбанка 24,9 млн грн в качестве оплаты в объеме обеспеченных обязательств по ипотечному договору, после чего компания обратилась в ПриватБанк с требованием оплатить задолженность по кредитному договору в размере 24,9 млн грн, путем перечисления их на указанные новым кредитором реквизиты банковского счета.

На момент подачи иска ПриватБанк добровольно требований истца об уплате долга не выполнил, в связи с чем "Акватера" обратилась в суд.

Как сообщал УНН, НБУ подал иск в Первой инстанции суда Республики и Кантона Женевы против бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн.

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