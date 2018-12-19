НБУ подав позов у Швейцарії проти Коломойського

"Позов подано за місцем проживання екс-акціонера банку з метою стягнення з Ігоря Коломойського заборгованості як з фінансового поручителя перед Національним банком за особистими поруками, наданими у 2016 році за п’ятьма договорами про надання кредитів рефінансування банку", - розповіли у регуляторі.

У НБУ пояснили, що відповідно до вимог швейцарського законодавства подання позову є наступним етапом судового розгляду, розпочатого у червні в Першій інстанції Суду Республіки та Кантона Женеви.

"Швейцарська система правосуддя перед поданням позову передбачає необхідність подання судової претензії, з якою Національний банк звернувся ще на початку червня. Оскільки усі намагання Нацбанку врегулювати питання погашення Ігорем Коломойським заборгованості за кредитами рефінансування в досудовому порядку не були успішними, регулятор, на жаль, був змушений подати позов у встановлений швейцарською системою правосуддя строк, аби захистити свої законні права та інтереси", - цитує прес-служба НБУ начальника управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Він також наголосив, що НБУ готовий захищати свої законні права та інтереси, зокрема, у судових справах проти Ігоря Коломойського як в Україні, так і в інших юрисдикціях, щоб притягти його до відповідальності, яку він на себе взяв за договорами поруки.

Нагадаємо, Високий суд Лондона ухвалив рішення, відповідно до якого ПриватБанку було відмовлено у розгляді позову до колишніх власників банку.

За даними ПриватБанку, суддя визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, - на суму приблизно від 329 млн дол. до 1,2 млрд дол., але дійшов висновку, що Англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів.

Але суд дозволив оскаржити це рішення і банк подасть апеляційну скаргу найближчим часом.

Високий суд Лондона з 25 по 31 липня 2018 року провів низку слухань за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінансової установи з приводу організації шахрайських схем із виведенням коштів на суму 1,9 млрд дол.