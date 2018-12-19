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НБУ подал иск в Швейцарии против Коломойского

Киев • УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Национальный банк Украины подал в Первую инстанцию суда Республики и Кантона Женевы против бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского на общую сумму 6,64 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передает УНН.

НБУ подал иск в Швейцарии против Коломойского

"Иск подан по месту жительства экс-акционера банка с целью взыскания с Игоря Коломойского задолженности как с финансового поручителя перед Национальным банком по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка", - рассказали в регуляторе.

В НБУ объяснили, что в соответствии с требованиями швейцарского законодательства подачи иска является следующим этапом судебного разбирательства, начатого в июне в Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы.

"Швейцарская система правосудия перед подачей иска предусматривает необходимость представления судебной претензии, с которой Национальный банк обратился еще в начале июня. Поскольку все попытки Нацбанка урегулировать вопрос погашения Игорем Коломойским задолженности по кредитам рефинансирования в досудебном порядке не были успешными, регулятор, к сожалению, был вынужден подать иск в установленный швейцарской системой правосудия срок, чтобы защитить свои законные права и интересы", - цитирует пресс-служба НБУ начальника управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Он также отметил, что НБУ готов защищать свои законные права и интересы, в частности, в судебных делах против Игоря Коломойского как в Украине, так и в других юрисдикциях, чтобы привлечь его к ответственности, которую он на себя взял по договорам поручительства.

Напомним, Высокий суд Лондона принял решение, согласно которому ПриватБанку было отказано в рассмотрении иска к прежним владельцам банка.

По данным ПриватБанка, судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий - на сумму примерно от 329 млн долл. до 1,2 млрд долл., но пришел к выводу, что Английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

Но суд разрешил обжаловать это решение и банк подаст апелляционную жалобу в ближайшее время.

Высокий суд Лондона с 25 по 31 июля 2018 года провел ряд слушаний по иску ПриватБанка к прежним владельцам финансового учреждения по организации мошеннических схем с выводом средств на сумму 1,9 млрд долл.

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