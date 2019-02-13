Суд арестовал имущество заводов Коломойского по делу ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Печерский районный суд города Киева наложил арест на имущество ПАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат", ПАО "Никопольский завод ферросплавов", ПАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", ПАО "Днепроазот" и других предприятий, подконтрольных бывшим владельцам ПриватБанка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда.
Решение принято по делу о завладении должностными лицами ПриватБанка государственными средствами, выделенными как стабилизационные кредиты и рефинансирование на сумму более 19,7 млрд грн.
В ходе проведения досудебного расследования установлено, что должностные лица ПриватБанка в течение 2014 года выдали кредиты 42 субъектам хозяйствования, подконтрольным группе "Приват", под залог имущественных прав на товар выдали кредиты в суммах от 18 до 73 млн долларов.
"Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства в сроки, предусмотренные договорами, не возвращены. Имущественные права на неполученный товар, которыми располагает ПАО КБ "ПриватБанк", не обеспечил погашение кредитов и возврата средств в банковское учреждение", - говорится в постановлении суда.
В результате в 2016 году государство в лице Министерства финансов Украины во избежание дестабилизации финансового рынка должно было за счет бюджетных средств в сумме 116 млрд грн осуществить национализацию ПриватБанка, что привело к тяжелым последствиям, отмечается в решении.
Напомним, в декабре 2018 года Хозяйственный суд Киева обязал ПриватБанк выплатить около 25 млн грн предприятию "Акватера", одним из бенефициаров которого является бизнесмен Игорь Коломойский.