Суд арештував майно Вишинського

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Херсонський міський суд Херсонської області наклав арешт на майно керівника “РИА Новости-Украина” Кирила Вишинського. Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому в Єдиному держреєстрі судових рішень, передає УНН.

Згідно з рішенням, суд арештував, зокрема, квартиру, паспорт громадянина Російської Федерації, два автомобілі: “Mitsubishi Outlander” та "Ssang Young Actyon", гараж, площею 67,9 кв. м, довідку від посольства РФ в Україні про те, що Вишинський подав документи на отримання громадянства Російської Федерації, орден “За заслуги перед Отечеством І степени”, відповідно до указу президента РФ, медаль із зображенням Криму “Министерство обороны Росийськой Федерации за возвращение Крыма 20.02.14-18.03.14”.

Також арештовано мобільний телефон, ключі від автомобілів, документи на оренду банківських скриньок, платіжні документи, флеш-накопичувачі, комп’ютер, планшет, книги з підписами тощо.

Як повідомляв УНН, 15 травня керівнику “РИА Новости-Украина” було оголошено про підозру у державній зраді. Він був затриманий згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

17 травня Херсонський міський суд обрав для Вишинського, підозрюваного у державній зраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

7 червня співробітники СБУ провели санкціоновані обшуки у Вишинського і здійснили злам індивідуального сейфу, який останній орендував у одному із банків.

Українські Національні Новини

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