Суд арестовал имущество Вышинского
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Херсонский городской суд Херсонской области наложил арест на имущество руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином госреестре судебных решений, передает УНН.
Согласно решению, суд арестовал, в частности, квартиру, паспорт гражданина Российской Федерации, два автомобиля: "Mitsubishi Outlander" и "Ssang Young Actyon", гараж, площадью 67,9 кв. м, справку от посольства РФ в Украине о том, что Вышинский подал документы на получение гражданства Российской Федерации, орден "За заслуги перед Отечеством І степени", согласно указу президента РФ, медаль с изображением Крыма "Министерство обороны Росийской Федерации по возвращение Крыма 20.02 .14-18.03.14".
Также арестованы мобильный телефон, ключи от автомобилей, документы на аренду банковских ячеек, платежные документы, флэш-накопители, компьютер, планшет, книги с подписями и тому подобное.
Как сообщал УНН, 15 мая руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в государственной измене. Он был задержан согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
7 июня сотрудники СБУ провели санкционированные обыски у Вышинского и осуществили взлом индивидуального сейфа, который последний арендовал в одном из банков.