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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40371 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102718 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124696 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132193 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169238 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153402 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141132 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Суд арестовал имущество Вышинского

Суд арестовал имущество Вышинского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Херсонский городской суд Херсонской области наложил арест на имущество руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином госреестре судебных решений, передает УНН.

Согласно решению, суд арестовал, в частности, квартиру, паспорт гражданина Российской Федерации, два автомобиля: "Mitsubishi Outlander" и "Ssang Young Actyon", гараж, площадью 67,9 кв. м, справку от посольства РФ в Украине о том, что Вышинский подал документы на получение гражданства Российской Федерации, орден "За заслуги перед Отечеством І степени", согласно указу президента РФ, медаль с изображением Крыма "Министерство обороны Росийской Федерации по возвращение Крыма 20.02 .14-18.03.14".

Также арестованы мобильный телефон, ключи от автомобилей, документы на аренду банковских ячеек, платежные документы, флэш-накопители, компьютер, планшет, книги с подписями и тому подобное.

Как сообщал УНН, 15 мая руководителю "РИА Новости-Украина" было объявлено о подозрении в государственной измене. Он был задержан согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

17 мая Херсонский городской суд избрал для Вышинского, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

7 июня сотрудники СБУ провели санкционированные обыски у Вышинского и осуществили взлом индивидуального сейфа, который последний арендовал в одном из банков.

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