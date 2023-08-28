Створив мережу концтаборів на ТОТ: правоохоронці повідомили про підозру генерал-полковнику рф

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За вказівкою кремля аркадій гостєв створив на тимчасово окупованій частині нашої держави мережу російських тюрем під виглядом «виправних» та «лікувально-виправних» установ.

Відповідне рішення москви було закріплено розпорядженням за підписом голови уряду рф михайла мішустіна.

За даними слідства, створені агресором тюремні об’єкти рашисти використовують як «концтабори» і катівні, до яких ув’язнюють мешканців тимчасово захоплених регіонів України. У застінках до людей застосовують жорстокі тортури, у тому числі з використанням електричного струму та інсценування «розстрілів».

При цьому саме гостєв відповідає за призначення керівників окупаційних в’язниць та визначає «режим» їхньої діяльності у складі загарбницьких органів рф. Таким чином він особисто організовує та контролює участь своїх «підлеглих» у каральних заходах проти учасників руху опору в тимчасово окупованих регіонах України.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Гостєву про підозру за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Оскільки фігурант перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.