Детали

По указанию кремля аркадий гостев создал на временно оккупированной части нашего государства сеть российских тюрем под видом «исправительных» и «лечебно-исправительных» учреждений.

Соответствующее решение москвы было закреплено распоряжением за подписью председателя правительства рф михаила мишустина.

По данным следствия, созданные агрессором тюремные объекты рашисты используют как «концлагеря» и застенки, в которые заключают жителей временно захваченных регионов Украины. В застенках к людям применяют жестокие пытки, в том числе с использованием электрического тока и инсценировки «расстрелов».

При этом именно Гостев отвечает за назначение руководителей оккупационных тюрем и определяет «режим» их деятельности в составе захватнических органов РФ. Таким образом он лично организует и контролирует участие своих «подчиненных» в карательных мероприятиях против участников движения сопротивления во временно оккупированных регионах Украины.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Гостеву о подозрении по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Поскольку фигурант находится на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.