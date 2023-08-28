Создал сеть концлагерей на ВОТ: правоохранители сообщили о подозрении генерал-полковнику рф

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении директору федеральной службы исполнения наказаний рф, генерал-полковнику аркадию гостеву, который создал сеть концлагерей во временно оккупированных регионах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По указанию кремля аркадий гостев создал на временно оккупированной части нашего государства сеть российских тюрем под видом «исправительных» и «лечебно-исправительных» учреждений.

Соответствующее решение москвы было закреплено распоряжением за подписью председателя правительства рф михаила мишустина.

По данным следствия, созданные агрессором тюремные объекты рашисты используют как «концлагеря» и застенки, в которые заключают жителей временно захваченных регионов Украины. В застенках к людям применяют жестокие пытки, в том числе с использованием электрического тока и инсценировки «расстрелов».

При этом именно Гостев отвечает за назначение руководителей оккупационных тюрем и определяет «режим» их деятельности в составе захватнических органов РФ. Таким образом он лично организует и контролирует участие своих «подчиненных» в карательных мероприятиях против участников движения сопротивления во временно оккупированных регионах Украины.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Гостеву о подозрении по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Поскольку фигурант находится на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

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