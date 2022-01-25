Викрили харківського депутата, який очолював банду фальсифікаторів COVID-документів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На Луганщині викрили групу осіб, яка масово підробляла сертифікати про щеплення проти COVID-19 та довідки про негативні ПЛР-тести. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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За даними слідства, організував групу директор "Центру первинної медико-санітарної допомоги" одного з районів Харківської області, який також є депутатом місцевої ради. Крім того, до банди причетні двоє жительок Луганщини, які очолювали приватну комерційну структуру з працевлаштування за кордоном, а підроблені COVID-сертифікати були частиною "пакету" їхніх клієнтів.
Депутат місцевої ради відповідав за "достовірність" фальшивок. Він забезпечував внесення даних щодо щеплення до електронної системи eHealth українців, яких насправді не вакцинували. Коштувала така підробка 2,2 тис. грн.
Клієнтська мережа зловмисників поширювалася на Харківську, Луганську, Полтавську та Київську області. Схема діяла пів року з місячним обігом понад 100 тис. грн.
Правоохоронці задокументували вісім епізодів цієї протиправної діяльності.
Під час обшуків в офісних приміщеннях учасників схеми на Луганщині та у службових приміщеннях центру на Харківщині вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність.
Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу, усунення медика від виконання службових обов’язків, повідомлення зловмисникам про підозру за:
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- ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням);
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- ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
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Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.
Нагадаємо
В Україні скоротили термін дії COVID-сертифікату з 365 до 270 днів.