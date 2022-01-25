Викрили харківського депутата, який очолював банду фальсифікаторів COVID-документів

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 33545 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 104355 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 172435 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 168398 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 193308 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 187886 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 146343 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151499 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172282 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182542 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.3 м/с
93 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 138543 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 116855 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 153639 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 90602 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 47253 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 438155 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 292869 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 357395 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 470797 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 716932 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 90602 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 153639 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 119270 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 154929 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 178573 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Викрили харківського депутата, який очолював банду фальсифікаторів COVID-документів

Викрили харківського депутата, який очолював банду фальсифікаторів COVID-документів

Київ • УНН

 • 28014 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. На Луганщині викрили групу осіб, яка масово підробляла сертифікати про щеплення проти COVID-19 та довідки про негативні ПЛР-тести. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

За даними слідства, організував групу директор "Центру первинної медико-санітарної допомоги" одного з районів Харківської області, який також є депутатом місцевої ради. Крім того, до банди причетні двоє жительок Луганщини, які очолювали приватну комерційну структуру з працевлаштування за кордоном, а підроблені COVID-сертифікати були частиною "пакету" їхніх клієнтів.

Депутат місцевої ради відповідав за "достовірність" фальшивок. Він забезпечував внесення даних щодо щеплення до електронної системи eHealth українців, яких насправді не вакцинували. Коштувала така підробка 2,2 тис. грн.

Клієнтська мережа зловмисників поширювалася на Харківську, Луганську, Полтавську та Київську області. Схема діяла пів року з місячним обігом понад 100 тис. грн.

Правоохоронці задокументували вісім епізодів цієї протиправної діяльності.

Під час обшуків в офісних приміщеннях учасників схеми на Луганщині та у службових приміщеннях центру на Харківщині вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу, усунення медика від виконання службових обов’язків, повідомлення зловмисникам про підозру за:

  • ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням);
  • ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Нагадаємо

В Україні скоротили термін дії COVID-сертифікату з 365 до 270 днів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99