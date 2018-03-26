Студент-іноземець у Харкові вистрибнув з дванадцятого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Студент-іноземець у Харкові покінчив життя самогубством, вистрибнувши з 12-го поверху багатоповерхівки. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Харківській області, передає УНН.
"Попередньо, 25-річний чоловік покінчив життя самогубством. Він вистрибнув з дванадцятого поверху багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, інформація про подію надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції 25 березня близько 14:50.
Поліцейські оглянули місце події, опитали свідків та встановили особу померлого. Ним виявився громадянин іншої держави. Хлопець навчався в одному із вишів Дніпра.
Знайомі загиблого розповіли, що їх товариш приїхав до Харкова у гості на кілька днів. Нібито, у молодика були проблеми з грошима.
Факт події внесений до Журналу єдиного обліку. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Львові дівчина випала з 11-го поверху гуртожитку.