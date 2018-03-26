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Студент-іноземець у Харкові вистрибнув з дванадцятого поверху

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Студент-іноземець у Харкові покінчив життя самогубством, вистрибнувши з 12-го поверху багатоповерхівки. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Харківській області, передає УНН.

"Попередньо, 25-річний чоловік покінчив життя самогубством. Він вистрибнув з дванадцятого поверху багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інформація про подію надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції 25 березня близько 14:50.

Поліцейські оглянули місце події, опитали свідків та встановили особу померлого. Ним виявився громадянин іншої держави. Хлопець навчався в одному із вишів Дніпра.

Знайомі загиблого розповіли, що їх товариш приїхав до Харкова у гості на кілька днів. Нібито, у молодика були проблеми з грошима.

Факт події внесений до Журналу єдиного обліку. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Львові дівчина випала з 11-го поверху гуртожитку.

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