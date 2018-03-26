Студент-иностранец в Харькове выпрыгнул с двенадцатого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Студент-иностранец в Харькове покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 12-го этажа многоэтажки. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области, передает УНН.
"Предварительно, 25-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Он выпрыгнул с двенадцатого этажа многоэтажки", - говорится в сообщении.
Как отмечается, информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 25 марта около 14:50.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили личность погибшего. Им оказался гражданин другого государства. Парень учился в одном из вузов Днепра.
Знакомые погибшего рассказали, что их товарищ приехал в Харьков в гости на несколько дней. Якобы, у молодого были проблемы с деньгами.
Факт события внесен в Журнал единого учета. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львове девушка выпала с 11-го этажа общежития.