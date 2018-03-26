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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Студент-иностранец в Харькове выпрыгнул с двенадцатого этажа

Студент-иностранец в Харькове выпрыгнул с двенадцатого этажа

Киев  •  УНН

 • 11817 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Студент-иностранец в Харькове покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 12-го этажа многоэтажки. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области, передает УНН.

"Предварительно, 25-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Он выпрыгнул с двенадцатого этажа многоэтажки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 25 марта около 14:50.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили личность погибшего. Им оказался гражданин другого государства. Парень учился в одном из вузов Днепра.

Знакомые погибшего рассказали, что их товарищ приехал в Харьков в гости на несколько дней. Якобы, у молодого были проблемы с деньгами.

Факт события внесен в Журнал единого учета. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львове девушка выпала с 11-го этажа общежития.

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