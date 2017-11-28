СЦКК: російська сторона блокує пошук загиблого українця на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російська сторона СЦКК та бойовики навмисно блокують пошук та евакуацію тіла українця на Донеччині. Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Російська сторона СЦКК та ОРДО відмовилися надавати гарантії безпеки із заведенням режиму “Тиша” для проведення робіт з пошуку та евакуації тіла загиблого громадянина України в районі населених пунктів Кадема, Гольмовське, Гладосове та Травневе (Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
У відповіді російської сторони СЦКК і бойовиків повідомляється, що пошук і евакуація тіла загиблого в районі цих населених пунктів “розцінюються як проведення заходів чергової спроби провокацій з боку ЗС України”.
Українська сторона СЦКК вчергове закликала російську сторону СЦКК вжити заходи для узгодження з керівництвом ОРДО відповідних письмових гарантій безпеки у вищеназваних районах.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в результаті обстрілу поблизу Мар'їнки отримав поранення один український військовий.