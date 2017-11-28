СЦКК: российская сторона блокирует поиск погибшего украинца в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российская сторона СЦКК и боевики намеренно блокируют поиск и эвакуацию тела украинца в Донецкой области. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Российская сторона СЦКК и ОРДО отказались предоставлять гарантии безопасности с введением режима "Тишина" для проведения работ по поиску и эвакуации тела погибшего гражданина Украины в районе населенных пунктов Кадема, Гольмовское, Гладосово и Майское (Донецкая область)", - говорится в сообщении.
В ответе российской стороны СЦКК и боевиков сообщается, что поиск и эвакуация тела погибшего в районе этих населенных пунктов "расцениваются как проведение мероприятий очередной попытки провокаций со стороны ВС Украины".
Украинская сторона СЦКК в очередной раз призвала российскую сторону СЦКК принять меры для согласования с руководством ОРДО соответствующих письменных гарантий безопасности в вышеназванных районах.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в результате обстрела вблизи Марьинки получил ранения один украинский военный.