СЦКК: российская сторона блокирует поиск погибшего украинца в Донецкой области

"Российская сторона СЦКК и ОРДО отказались предоставлять гарантии безопасности с введением режима "Тишина" для проведения работ по поиску и эвакуации тела погибшего гражданина Украины в районе населенных пунктов Кадема, Гольмовское, Гладосово и Майское (Донецкая область)", - говорится в сообщении.

В ответе российской стороны СЦКК и боевиков сообщается, что поиск и эвакуация тела погибшего в районе этих населенных пунктов "расцениваются как проведение мероприятий очередной попытки провокаций со стороны ВС Украины".

Украинская сторона СЦКК в очередной раз призвала российскую сторону СЦКК принять меры для согласования с руководством ОРДО соответствующих письменных гарантий безопасности в вышеназванных районах.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в результате обстрела вблизи Марьинки получил ранения один украинский военный.