Стрілянина в Одесі: кількість загиблих збільшилася до трьох
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Кількість загиблих в Одесі, внаслідок стрілянини, яка сталася у четвер, збільшилася до трьох. Це журналісту УНН підтвердили у ГУ НП в Одеській області.
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Так, у поліції повідомили, що ще один чоловік, який отримав поранення під час стрілянини в Одесі, помер у лікарні.
Таким чином кількість загиблих зросла до трьох.
Нагадаємо
У четвер, 1 червня, в Одесі сталася стрілянина.
Повідомлялось, що було дві жертви перестрілки.