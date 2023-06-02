Стрілянина в Одесі: кількість загиблих збільшилася до трьох

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Так, у поліції повідомили, що ще один чоловік, який отримав поранення під час стрілянини в Одесі, помер у лікарні.

Таким чином кількість загиблих зросла до трьох.

Нагадаємо

У четвер, 1 червня, в Одесі сталася стрілянина.

Повідомлялось, що було дві жертви перестрілки.