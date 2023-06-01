В Одесі сталась стрілянина: одна людина загинула, ще двоє - поранені

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За даними поліції, внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще двоє людей з вогнепальними пораненнями доставлені у лікарню.

Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються.

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