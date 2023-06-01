В Одесі сталась стрілянина: одна людина загинула, ще двоє - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Стрілянина сталась в Одесі. Як повідомили у поліції, одна людина загинула, обставини - з'ясовують, передає УНН.
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За даними поліції, внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще двоє людей з вогнепальними пораненнями доставлені у лікарню.
Зараз на місці події працюють поліцейські на чолі з керівництвом слідчого управління ГУНП в Одеській області. Обставини встановлюються.
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