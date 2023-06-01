В Одессе произошла стрельба: один человек погиб, еще двое - ранены

Детали

По данным полиции, в результате стрельбы один человек погиб, еще два человека с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве мужчина устроил стрельбу, поссорившись с женой из-за развода