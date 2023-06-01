В Одессе произошла стрельба: один человек погиб, еще двое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Стрельба произошла в Одессе. Как сообщили в полиции, один человек погиб, обстоятельства - выясняют, передает УНН.
Детали
По данным полиции, в результате стрельбы один человек погиб, еще два человека с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются.
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